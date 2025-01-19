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Esenyurt’ta kanlı gece! Silahlar konuştu

Esenyurt'ta kanlı gece! Silahlar konuştu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.01.2025 06:26
İstanbul Esenyurt'da bir oto yıkamacıda gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Olayda vurulan kişi hayatını kaybederken, silahlı saldırgan ise bölgeden kaçtı.

Esenyurt'ta oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 02.15 sıralarında İncirtepe Mahallesi 355. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama dükkanında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip geldi (DHA)

Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüphelinin kaçarken rögar kapağından kanala bir cisim attığının öğrenilmesi üzerine polis burada çalışma başlattı. İncelemeler sonucu atılan cismin boş mermi kovanı olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından silahla vurulan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Esenyurt’ta kanlı gece! Silahlar konuştu
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