Esenyurt’ta büyük tehlike: Ölüm köprüsü! Balıkyolu köprüsü parça parça dökülüyor

İstanbul Esenyurt'taki Balıkyolu Köprüsü o kadar kötü bir durumdaki tam olarak ölüm köprüsü yorumunu hak ediyor. Ve her an İstanbulluların başına yıkılmak üzere. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, her gün onlarca öğrencinin kullandığı o köprüye gitti ve detayları aktardı.

