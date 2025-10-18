18 Ekim 2025, Cumartesi
Esenyurt'ta büyük tehlike: Ölüm köprüsü! Balıkyolu köprüsü parça parça dökülüyor
İstanbul Esenyurt'taki Balıkyolu Köprüsü o kadar kötü bir durumdaki tam olarak ölüm köprüsü yorumunu hak ediyor. Ve her an İstanbulluların başına yıkılmak üzere. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, her gün onlarca öğrencinin kullandığı o köprüye gitti ve detayları aktardı.