Esenyurt E-5’te aracından inen doktor hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, eşiyle tartışan bir doktor, araçtan indiği sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. E-5 Karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde meydana gelen olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.