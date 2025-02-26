26 Şubat 2025, Çarşamba
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Esenyurt E-5'te aracından inen doktor hayatını kaybetti
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, eşiyle tartışan bir doktor, araçtan indiği sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. E-5 Karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde meydana gelen olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.