26 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Esenyurt E-5'te aracından inen doktor hayatını kaybetti
Esenyurt E-5’te aracından inen doktor hayatını kaybetti

Esenyurt E-5'te aracından inen doktor hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2025 12:47
Güncelleme:26.02.2025 12:47
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, eşiyle tartışan bir doktor, araçtan indiği sırada otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. E-5 Karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde meydana gelen olayda yaralı olarak hastaneye kaldırılan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt E-5’te aracından inen doktor hayatını kaybetti
Borulardan fışkıran sular buz tuttu
Borulardan fışkıran sular buz tuttu
Esenyurt E-5’te aracından inen doktor hayatını kaybetti
Esenyurt E-5'te aracından inen doktor hayatını kaybetti
Beşiktaş Belediyesi’nde çöp sorunu
Beşiktaş Belediyesi’nde çöp sorunu
8 ilçede eğitime ara verildi
8 ilçede eğitime ara verildi
At keserken suçüstü yakalandılar
At keserken suçüstü yakalandılar
Gaz sızıntı aileyi yok etti! 3 kişi can verdi
Gaz sızıntı aileyi yok etti! 3 kişi can verdi
Bu nasıl anne! Ölmesi için çocuğuna sigara içirdi
Bu nasıl anne! Ölmesi için çocuğuna sigara içirdi
Metan gazı yangını 9. gününde
Metan gazı yangını 9. gününde
İstanbul Boğazı’da Batman ve Spider Man
İstanbul Boğazı'da Batman ve Spider Man
Edirne’de okul polisi öğrencilere güven veriyor
Edirne'de "okul polisi" öğrencilere güven veriyor
Gazze’de 6 bebek kış şartlarına yenik düştü!
Gazze’de 6 bebek kış şartlarına yenik düştü!
Ramazan ayında sağlığımıza dikkat etmenin yolları
Ramazan ayında sağlığımıza dikkat etmenin yolları
Daha Fazla Video Göster