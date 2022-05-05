05 Mayıs 2022, Perşembe
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Esenler'de kadın cinayeti! 19 yaşındaki Asiye Atalay sapık katil Ümit karakoyun tarafından öldürüldü! Sapık katil Ümit Karakoyun yakalandı
İstanbul Esenler’de kadın cinayeti yaşandı. Saplantılı eski sevgili Ümit Karakoyun, 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın yolunu kesip silahla saldırdı. Başından vurulan genç kız, hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.