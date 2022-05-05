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Esenler'de kadın cinayeti! 19 yaşındaki Asiye Atalay sapık katil Ümit karakoyun tarafından öldürüldü! Sapık katil Ümit Karakoyun yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2022 16:37
İstanbul Esenler’de kadın cinayeti yaşandı. Saplantılı eski sevgili Ümit Karakoyun, 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın yolunu kesip silahla saldırdı. Başından vurulan genç kız, hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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