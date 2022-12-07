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Erzurum’da ortaokullu kızların erkek kavgası! Birbirilerine saç baş saldırdılar! O anlar kamerada

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Giriş: 07.12.2022 11:13
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki İrem D., kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan 13 yaşındaki Çağla D.'ye, götürdüğü atıl binada erkek arkadaş meselesi yüzünden saç baş saldırdı. Bir erkek öğrencinin cep telefonuna kaydettiği görüntüler, sosyal medyada oldukça tepki gördü.
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