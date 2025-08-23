23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzurum'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Erzurum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Erzurum'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 00:14
Polis aldığı bir ihbarı değerlendirerek; Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın bir alandaki ormanlık alan içinde erkek cesedini teşhis etti. Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir karartıyı fark ettiğini belirterek, "Hemen telefondan 112'yi aradım. Onlarda olay yerine sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Şahsın bu halde olmasına üzüldüm" diye konuştu. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Bu arada ormanlık alanda titiz bir araştırma yapan olay yeri ekipleri bulunan cesedi gerekli incelemeler sonrası ambulansla adli tıp birimine gönderdi. Poliste bulunan cesedin kime ait olduğuna dair araştırmasında kayıp ve aranan şahıslar üzerinde yoğunlaştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Madde bağımlısının yardım edin çığlığı paniğe yol açtı
Madde bağımlısının “yardım edin” çığlığı paniğe yol açtı
Erzurum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Erzurum'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
Bakanlıktan pestisit önlemi! B-reçete sayesinde ilaca sınır geldi
Bakanlıktan pestisit önlemi! B-reçete sayesinde ilaca sınır geldi
Gelin alma merasiminde dehşet anları!
Gelin alma merasiminde dehşet anları!
Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı
Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı
Daha Fazla Video Göster