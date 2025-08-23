Erzurum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Polis aldığı bir ihbarı değerlendirerek; Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'na yakın bir alandaki ormanlık alan içinde erkek cesedini teşhis etti. Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, ormanlık alanda koşu yaparken ağaç dibinde bir karartıyı fark ettiğini belirterek, "Hemen telefondan 112'yi aradım. Onlarda olay yerine sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Şahsın bu halde olmasına üzüldüm" diye konuştu. Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Cesedin bulunduğu alanı muhafaza altına alan ve inceleme yapan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Bu arada ormanlık alanda titiz bir araştırma yapan olay yeri ekipleri bulunan cesedi gerekli incelemeler sonrası ambulansla adli tıp birimine gönderdi. Poliste bulunan cesedin kime ait olduğuna dair araştırmasında kayıp ve aranan şahıslar üzerinde yoğunlaştırdı.

