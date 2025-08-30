30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzurum'da korkutan yangın! İş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı
Erzurum’da korkutan yangın! İş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı

Erzurum'da korkutan yangın! İş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 01:41
Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde bulunan cağ kebabı dükkanlarında gece yarısı çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Bir iş yerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve bir otele sıçradı. İtfaiye ekipleri, TOMA’lar ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bağlı araçlar alevlere müdahale ediyor. Yangın sırasında vatandaşlar da ekiplere destek verdi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, olay yerinden yaptığı canlı yayında yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Henüz kontrol altına alınamayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da korkutan yangın! İş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı
Sarıyer Cumhuriyet Meydanı karanlığa gömüldü!
Sarıyer Cumhuriyet Meydanı karanlığa gömüldü!
Erzurum’da iş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı
Erzurum'da iş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı
Erzurum’da kebapçıların bulunduğu caddede yangın paniği
Erzurum’da kebapçıların bulunduğu caddede yangın paniği
Midibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Midibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Pompeiopolis’te gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
Pompeiopolis’te gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
Çorum merkezli silah operasyonunda 2 tutuklama
Çorum merkezli silah operasyonunda 2 tutuklama
Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
Cebeci Tüneli’nde 9 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Cebeci Tüneli’nde 9 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Sakarya’da boya fabrikasında yangın çıktı
Sakarya'da boya fabrikasında yangın çıktı
Ordu’da ’patpat’ faciası: 3 ölü, 4 yaralı
Ordu’da 'patpat' faciası: 3 ölü, 4 yaralı
Daha Fazla Video Göster