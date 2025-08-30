Erzurum’da korkutan yangın! İş yerinde çıkan yangın binalara sıçradı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde bulunan cağ kebabı dükkanlarında gece yarısı çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Bir iş yerinin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve bir otele sıçradı. İtfaiye ekipleri, TOMA’lar ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bağlı araçlar alevlere müdahale ediyor. Yangın sırasında vatandaşlar da ekiplere destek verdi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, olay yerinden yaptığı canlı yayında yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Henüz kontrol altına alınamayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

