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Erzurum'da feci kaza: 1 ölü! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 29.05.2023 11:16
Erzurum’da şehir içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobil çarpıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.K. sevk ve idaresindeki otobüs ile karşı yoldan seyreden B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin savrularak otobüse çarpması kameralar tarafından görüntülendi.

Kaza sonrası bölgeye gelen 112 ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralılardan S.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Sürücü B.K.'nın tedavisine devam ediliyor.

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