Lübnan nüfusunun beşte biri mülteci oldu!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı sözde "sınırlı" kara harekatının çemberini genişleterek bölgeyi adeta bir ateş hattına çevirdi. A Haber ekibinin sıcak bölgeden, başkent Beyrut'tan anbean aktardığı tarihi tanıklıkta, katliamın boyutları gözler önüne seriliyor. İsrail'in sivil, çocuk, sağlık çalışanı demeden yağdırdığı bombalar sonucu can kaybı 886'ya ulaşırken, ülkenin beşte biri mülteci konumuna düştü. İnsani krizin derinleştiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın uyarısı yaptığı dehşet anlarının gölgesinde, Lübnan sokaklarında hırsızlık vakaları patlak verdi ve ülkeyi felakete sürükleyecek yeni bir iç savaşın ayak sesleri duyulmaya başlandı.