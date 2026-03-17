CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İznik çinileri ana vatanına döndü! 57 şaheserle tarihi buluşma

Ramazan ayının manevi atmosferinde kapılarını açan “Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler” sergisi, Osmanlı sultanlarının Haremeyn’e duyduğu derin hürmeti ve medeniyet tasavvurunu yansıtan 57 kıymetli eseri ziyaretçilerle buluşturdu. Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kutsal emanetlerin taşıdığı güçlü manevi hafızaya dikkat çekerek Sultanahmet Camii ile Rüstem Paşa Camii’nden çalınan iki adet 16’ncı yüzyıl İznik çinisinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Sıradaki Videolar
GündemAsrın yolsuzluk davasında şok gerçekler
GündemÖzgür Özel'den belediye başkanının eşine şok telefon
YaşamTrafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza
YaşamTaksici cinayetinde kan donduran araç içi görüntüsü
DünyaLübnan nüfusunun beşte biri mülteci oldu!

Gündemden Videolar

İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Gamze Gökçe tutuklandı
İlber Ortaylı'nın Milyoner'deki o anları izleyenleri duygulandırdı
Netanyahu'nun videosu gerçek mi yapay zeka mı?
İSRAİL'İN KALBİ TEL AVİV CANLI YAYINDA BOMBALANDI
Ayasofya-i Kebir Camii’nde Kadir gecesi yoğunluğu
Netanyahu'nun 'yaşıyorum' videosu tartışmalara neden oldu
Füze savaşı yerine petrol savaşı mı?