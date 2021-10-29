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Erzurum'da düğün evinde savaş çıktı! Bölgeye özel harekat polisleri yönlendirildi

DHA
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Giriş: 29.10.2021 16:01
Palandöken ilçesinde kısır gecesi hazırlığı sırasında iki aile arasında kavga çıktı, taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgayı polis ayırırken, bölgeye gönderilen takviye ekip mahallede tedbir aldı.

Olay, Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti. Kafasından aldığı darbe ile kanlar içinde kalan yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürüldü. Yaralanan diğer 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.

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