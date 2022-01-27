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Erzurum’da çığ düştü

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 16:40
Son dakika haberi... Horosan’a bağlı Çayanyurdu mezrasında 2 kişi çığ altında kaldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı. Akalan, “Olayın ardından çok sayıda ekip gönderildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
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