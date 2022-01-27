27 Ocak 2022, Perşembe
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Erzurum’da çığ düştü
Son dakika haberi... Horosan’a bağlı Çayanyurdu mezrasında 2 kişi çığ altında kaldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı. Akalan, “Olayın ardından çok sayıda ekip gönderildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.