Erzurum’da bir kadın 1 milyon 430 bin lira dolandırıldı

Giriş: 04.09.2025 19:35
Erzurum'un Palandöken ilçesinde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir kadını 1 milyon 430 bin lira dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Gündoğdu G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, Gündoğdu G'nin parayı yatırdığı bankayla iletişime geçtiklerinde paranın bir kripto varlık alım satım platformuna aktarıldığını belirledi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
