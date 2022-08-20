20 Ağustos 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erzurum İspir'de korkunç olay! Ölü sandığı ayının videosunu çekmek isterken ayının saldırısına uğradı
Erzurum'da kepçe operatörü Hüseyin Kaya yol kenarında hareketsiz halde duran ayıyı gördü. Ölü sandığı ayının videosunu çekmek istedi ancak o sırada ayının saldırısına uğradı.