02 Eylül 2022, Cuma
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Erzincan’da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Erzincan’da orman yangını çıktı. Bölgede yangını söndürme çalışması başlatıldı.Merkez ve çevre ilçelerden gelen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.