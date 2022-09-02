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Erzincan’da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Giriş: 02.09.2022 16:02
Güncelleme:02.09.2022 16:21
Erzincan’da orman yangını çıktı. Bölgede yangını söndürme çalışması başlatıldı.Merkez ve çevre ilçelerden gelen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
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