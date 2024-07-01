01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2024 09:15
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’ın kuzey ilçelerinde dolu yağışı etkili oldu.
Yolcu otobüsü refüje çarptı yan yattı!
Yolcu otobüsü refüje çarptı yan yattı!
Yolcu minibüsü yayaları ezdi: 1 ölü 1 ağır yaralı
Yolcu minibüsü yayaları ezdi: 1 ölü 1 ağır yaralı
Önce taksiyi ardından lüks aracı gasp etti
Önce taksiyi ardından lüks aracı gasp etti
Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş A Haber’de!
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş A Haber'de!
İzmir’deki 3 yangın kontrol altına alındı!
İzmir'deki 3 yangın kontrol altına alındı!
İzmir Torbalı’daki lokantada tüp patlaması!
İzmir Torbalı'daki lokantada tüp patlaması!
E-Fatura’ya zorunlu geçiş
E-Fatura'ya zorunlu geçiş
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon
Anadolu Diyarı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde
Anadolu Diyarı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde
Pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğu
Pamuk çilelerinin şile bezine dönüşme yolculuğu
Daha Fazla Video Göster