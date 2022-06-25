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Erkan Petekkaya'dan hakkında çıkan haberlere cevap geldi: Kalp krizi geçirmedim!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 18:04
Yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya'nın, yeni projesinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Erkan Petekkaya, hakkında çıkan haberleri paylaştığı video ile iddialara cevap etmedi.
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