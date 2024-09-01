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Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov

Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 14:44
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat’ın motosiklet şovu izleyenlerin adeta nefesini kesti.
Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov
Ergan Dağında motosiklet akrobasi şov
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