Erdal Sakız cinayetinde katil Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti

Son dakika haberleri: Kanlı cinayet anlaşması, ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da bozuldu. Sakarya’da işlenen Erdal Sakız cinayetinde 3 şahıs tutuklanırken, yakın arkadaşı Ersin Koç, Müge Anlı ile Tatlı Sert mikrofonlarına cinayeti satır satır itiraf etti. Koç, ''Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım'' dedi.

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