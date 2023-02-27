Enkazdan çıkarken ekiplere sarılmıştı! Depremin simge görüntüsü Ümmühan nine ile ağlatan buluşma

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremde Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki Ümmühan nine, bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından herkesi duygulandırdığı o anlar simge görüntü olmuştu. Kollarını açarak kendini kurtaran ekip Ümmühan Kalkan'ı ziyaret etti. Kalkan, o anlarda kollarını açıp ekibi karşılarken gözyaşlarını tutamadı. İşte herkesi ağlatan o buluşma...