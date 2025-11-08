Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çataklı Mahallesi'nde ki müstakil bir evde meydana geldi. Yıllar önce bir düğünde açılan kutlama ateşi sonrası yürüyemez hale gelen Servet Balcı, çıkan yangında mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN