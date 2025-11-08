08 Kasım 2025, Cumartesi

Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 17:02
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çataklı Mahallesi'nde ki müstakil bir evde meydana geldi. Yıllar önce bir düğünde açılan kutlama ateşi sonrası yürüyemez hale gelen Servet Balcı, çıkan yangında mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
