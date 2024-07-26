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Engelli çiftin engel tanımayan aşkı! Neslihan ve Enver Bayram’ın aşkı engel tanımadı

Engelli çiftin engel tanımayan aşkı! Neslihan ve Enver Bayram’ın aşkı engel tanımadı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 26.07.2024 13:16
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli olan Neslihan ve Enver Bayram çifti, Malatya Valiliğinin 1993'te Engelliler Haftası'nda düzenlediği etkinlikte tanışarak hayatlarını birleştirdi. Gelin şimdi 31 yıldır birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çiftin hikayesine kulak verelim...
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