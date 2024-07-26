26 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Engelli çiftin engel tanımayan aşkı! Neslihan ve Enver Bayram’ın aşkı engel tanımadı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşayan ve doğuştan yüzde 90 görme engeli olan Neslihan ve Enver Bayram çifti, Malatya Valiliğinin 1993'te Engelliler Haftası'nda düzenlediği etkinlikte tanışarak hayatlarını birleştirdi. Gelin şimdi 31 yıldır birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çiftin hikayesine kulak verelim...