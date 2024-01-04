Enflasyonda düşüş başladı mı? Bakan Şimşek: Öngörülebilirliğimizi artırdık

Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomi programının gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdıklarına işaret ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Kararlı mücadelemiz devam edecektir" dedi.

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