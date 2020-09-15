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En komik vahşi yaşam fotoğrafları finalistleri

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Giriş: 15.09.2020 09:39
Güncelleme:15.09.2020 09:46
Vahşi yaşamda çekilen bu fotoğraflar görenlere 'bu kadarına pes' dedirtiyor. İki profesyonel fotoğrafçı Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam tarafından başlatılan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu. Güldürmeyi ve öte yandan da doğal yaşamın korunması için farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma, uluslararası bir doğa koruma vakfı olan Born Free Foundation işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Bu yılki yarışmanın kazananları 22 Ekim'de düzenlenecek online bir törenle duyurulacak. İşte 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasında finale birbirinden ilginç o fotoğraflar...
Hayvanlar aleminden yok artık dedirten anlar! İşte 2020 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri HAYVANLAR ALEMİNDEN 'YOK ARTIK' DEDİRTEN ANLAR! İŞTE 2020 KOMİK VAHŞİ YAŞAM FOTOĞRAFLARI YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ

En komik vahşi yaşam fotoğrafları
En komik vahşi yaşam fotoğrafları
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