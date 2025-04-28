28 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları En çok hasarlı konut ihbarı hangi ilçelerden?
En çok hasarlı konut ihbarı hangi ilçelerden?

En çok hasarlı konut ihbarı hangi ilçelerden?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2025 16:33
Güncelleme:28.04.2025 16:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını, bu binalardan bin 473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olduğunu söyledi. Kurum, tüm Türkiye’de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını açıkladı.
En çok hasarlı konut ihbarı hangi ilçelerden?
En çok hasarlı konut ihbarı hangi ilçelerden?
En çok hasarlı konut ihbarı hangi ilçelerden?
Havalar ısındı kene korkusu başladı
Havalar ısındı kene korkusu başladı
Osmaniye’de ormanlık alandaki yangın söndürüldü
Osmaniye'de ormanlık alandaki yangın söndürüldü
Ben bir kahraman değilim görevimi yaptım
"Ben bir kahraman değilim görevimi yaptım"
Altın gibi mesleğe işçi bulamıyoruz
"Altın gibi mesleğe işçi bulamıyoruz"
Karadeniz Ereğli’de silah kaçakçılığı operasyonu
Karadeniz Ereğli'de silah kaçakçılığı operasyonu
Heyelanda ölen baba ve 2 kızına veda
Heyelanda ölen baba ve 2 kızına veda
Karabük’te motosiklet yayaya çarptı
Karabük'te motosiklet yayaya çarptı
Işık halkası ‘Halo’ Develi’de görüldü
Işık halkası ‘Halo’ Develi’de görüldü
Gaziantep’te gürültü çıkaran 5 tıra para cezası
Gaziantep'te gürültü çıkaran 5 tıra para cezası
Fransa’da yaşayan Rizeli aileden acı haber!
Fransa'da yaşayan Rizeli aileden acı haber!
Önce taciz sonra ölüm!
Önce taciz sonra ölüm!
Daha Fazla Video Göster