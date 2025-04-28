En çok hasarlı konut ihbarı hangi ilçelerden?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını, bu binalardan bin 473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olduğunu söyledi. Kurum, tüm Türkiye’de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını açıkladı.