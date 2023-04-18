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En acı meydan…

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Giriş: 18.04.2023 08:02
Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından yürek burkan ilk fotoğraf Hatay'dan gelmişti. Türkiye'nin yüreğinde yeri dolmayacak boşluklar bırakan tablonun bir benzeri de Kahramanmaraş'ta ortaya çıktı.
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En acı meydan…
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