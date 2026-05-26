Emlak Vergisi ödemesi için son tarih 1 Haziran

Milyonlarca mülk sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. İlk taksit ödemeleri için belirlenen yasal süre dolmak üzereyken, resmi tatil engeline takılan takvim 1 Haziran’a kadar esnetildi. A Haber ekibi, Gaziosmanpaşa Belediyesi Vergi Dairesi’ndeki sıcak gelişmeleri ve ödeme noktalarındaki son durumu yerinden görüntüledi. Online ödeme kanallarından dijital kolaylıklara, geç kalanları bekleyen cezalardan belediyelerin sunduğu ikramlara kadar tüm detaylar haberimizde.