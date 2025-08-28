28 Ağustos 2025, Perşembe

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı: Gönüllermizde derin izler bıraktı




Giriş: 28.08.2025 14:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında duygusal bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan paylaşımında Şenler için hazırlanan bir videoya da yer verdi.

Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi. Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

