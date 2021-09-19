19 Eylül 2021, Pazar
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Emine Erdoğan'dan "Afrika Seyahatlerim" kitabı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2014-2020 yılları arasında ziyaret ettiği 23 Afrika ülkesindeki gözlemlerini ve anılarını "Afrika Seyahatlerim" adlı kitapta kaleme aldı. Emine Erdoğan, kitabının tanıtımını Birleşmiş Milletler'de "First lady"lere yapacak. Emine Erdoğan'ın kitabı Türkiye'de ekim ayında raflarda yerini alacak.