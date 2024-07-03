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Emine Erdoğan Koruyucu Aile programında konuştu: Aile güçlü yarınların teminatıdır

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.07.2024 09:41
Külliyedeki "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koruyucu aile projesinin öneminden bahsetti. Konuşmasında Gazze'deki çocuklara ise ayrı parantez açtı.
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