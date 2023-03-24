Emine Erdoğan depremzede ailelerle iftar yaptı! Depremzede aile Mete Gazoz sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını Ankara'da depremzede bir aile ile açtı. Gönen ailesine iftarda konuk olan Emine Erdoğan'a milli okçu Mete Gazoz da eşlik etti.

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