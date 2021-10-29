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Emekli generale ait evleri ateşe verdiler, müdehale etmek isteyen itfaiyecilere zorluk çıkarttılar

İHA
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Giriş: 29.10.2021 16:53
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde emekli generale ait iki evin kundaklandığı ve evde oturan kişiler tarafından yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine engel olunduğu iddia edildi. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken olayda 1 kişi yaralandı. Olay, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli General E.H.'ye ait ve birinde generalin kardeşi S.H.'nin kaldığı öğrenilen iki ev, ateşe verildi. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ise evde bulunan kişiler tarafından yangına müdahale etmesi engellendi. İtfaiye ekiplerini evlerin bulunduğu alana sokmayan kişiler, yanan evlerin arasında bulunan bir otomobilin de uzaklaştırılmasına engel oldu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin evdekileri uzaklaştırmasının ardından itfaiye ekipleri yanan evlere müdahale ederek söndürdü. Meydana gelen yangında yaralanan bir kişi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Emekli generale ait evleri ateşe verdiler
Emekli generale ait evleri ateşe verdiler
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