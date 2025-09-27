27 Eylül 2025, Cumartesi

Elma diyarı Eğirdir’de hasat başladı! Kuraklık rekolteyi vurdu

Elma diyarı Eğirdir'de hasat başladı! Kuraklık rekolteyi vurdu

27.09.2025
Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden biri olan Isparta Eğirdir'de hasat sezonu başladı. Üreticiler, don ve kuraklık nedeniyle bu yıl verimde ciddi düşüş yaşandığını belirtirken, elma bahçelerinde hummalı çalışma sürüyor. Elma üreticisi Hasan Polat, bu sezon verim ve kalite açısından durumun iç açıcı olmadığını belirterek, "Susuzluktan dolayı yaklaşık yüzde 80 oranında kayıp yaşadık" dedi.
