21 Ekim 2025, Salı
Elindeki tüfekle, "Kim hırsız" diye bağırıp havaya ateş açtı...O anlar kamerada
Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İftiraya uğradığı iddia edilen bir şahıs, elindeki tüfekle mahalleye geldi. Etrafa, "Kim hırsız ulan" diye bağıran şahıs, tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs bölgeden ayrıldı.