Epstein hangi liderleri koltuğundan edebilir?

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’a ait milyonlarca belgenin kamuoyuna açıklanması dünya siyasetinde deprem etkisi yarattı. Kraliyet ailesinden milyarderlere uzanan kirli ilişkiler ağı ve şantaj iddiaları küresel sistemi sarstı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Epstein dosyalarının perde arkasını ve hangi liderleri koltuklarından edebileceğini A Haber ekranlarında değerlendirdi.