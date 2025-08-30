Eli moraran ABD Başkanı Trump sessizliğe gömüldü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde görülen morluklar sonrası hala kamera karşısına geçmedi. Neredeyse her gün birden fazla kez açıklama yapan Trump'ın bu sessizliği sağlığının bozulduğu tartışmalarına yol açtı. Başkan Yardımcısı Vance'ten de "Göreve hazırım" açıklaması geldi. Peki Trump'ın sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

