30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eli moraran ABD Başkanı Trump sessizliğe gömüldü!
Eli moraran ABD Başkanı Trump sessizliğe gömüldü!

Eli moraran ABD Başkanı Trump sessizliğe gömüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 07:18
ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde görülen morluklar sonrası hala kamera karşısına geçmedi. Neredeyse her gün birden fazla kez açıklama yapan Trump'ın bu sessizliği sağlığının bozulduğu tartışmalarına yol açtı. Başkan Yardımcısı Vance'ten de "Göreve hazırım" açıklaması geldi. Peki Trump'ın sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eli moraran ABD Başkanı Trump sessizliğe gömüldü!
Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim!
Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim!
İlkokul öğrencileri için maraton başlıyor!
İlkokul öğrencileri için maraton başlıyor!
Türkiye’nin ilk otizm merkezi İstanbul’da!
Türkiye’nin ilk otizm merkezi İstanbul’da!
Emine Erdoğan’dan Pakistan’a destek mesajı
Emine Erdoğan'dan Pakistan'a destek mesajı
Terfi eden personel için tören düzenlendi!
Terfi eden personel için tören düzenlendi!
Eli moraran Trump sessizliğe gömüldü!
Eli moraran Trump sessizliğe gömüldü!
İslam alimleri Gazze için tek yürek!
İslam alimleri Gazze için tek yürek!
İşgalci İsrail ordusuna büyük şok!
İşgalci İsrail ordusuna büyük şok!
Umuda yolculuk facia ile son buldu!
Umuda yolculuk facia ile son buldu!
Lastiği patlayan arabada kabus!
Lastiği patlayan arabada kabus!
Betona manevra! İşte sebebi...
Betona manevra! İşte sebebi...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster