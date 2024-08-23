ELEV Eğitim Vakfı Okulları ve Türk Eğitim Derneği arasında önemli anlaşma: Misyonumuz yenilikçi ve araştırmacı öğrenciler yetiştirmek

Özel Etiler ELEV Eğitim Vakfı Okulları ile Türk Eğitim Derneği arasında akreditasyon ve danışmanlık alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Törende konuşan Dr. Erkan Şahin Türk Eğitim Derneği'nin Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğuna vurgu yaparken, misyonlarının evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel düşünme becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.