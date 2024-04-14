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Elazığ’da zehirli kocabaş yılanı görüntülendi

İHA
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Giriş: 14.04.2024 13:14
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yarı zehirli kocabaş yılanı görüntülendi. Yakından görüntülenen türün yaklaşık bir metre uzunluğu olduğu gördü.
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