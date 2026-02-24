SAHUR VAKTİ | Allah’ın insanı yaratmaktaki muradı nedir?

Ramazan ayının 6'ıncı gününde insanın yeryüzündeki halifelik görevi ve emanet kavramı A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında ele alındı. Programa konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse Ramazan ayının nefsi terbiye eden, sabrı ve merhameti güçlendiren bir muhasebe süreci olduğunu vurgularken, halifeliğin güç ve tahakküm değil koruma, adalet ve sorumluluk bilinci anlamına geldiğine dikkat çekti.