İran'ın füzeleri nereleri vurabilir?
Trump suikast ve Meksika'daki El Mencho operasyonu bağlantılı mı?
ABD İran savaşını PJAK kartı ile mi gerçekleştirecek?
ÖZEL DOSYA | İnanç mimari tarih ve kimlik: Camilerimiz
Emanet bilinci: İnsan ve hesap bilinci
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

SAHUR VAKTİ | Allah’ın insanı yaratmaktaki muradı nedir?

Ramazan ayının 6'ıncı gününde insanın yeryüzündeki halifelik görevi ve emanet kavramı A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programında ele alındı. Programa konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse Ramazan ayının nefsi terbiye eden, sabrı ve merhameti güçlendiren bir muhasebe süreci olduğunu vurgularken, halifeliğin güç ve tahakküm değil koruma, adalet ve sorumluluk bilinci anlamına geldiğine dikkat çekti.

65 yaş üstüne doğal gaz müjdesi
14 aylık kızıyla saldırıya uğrayan baba A Haber'de
ABD savaş gemisi Girit'te! İran'a olası saldırı ne zaman?
ABD İran savaşını PJAK kartı ile mi gerçekleştirecek?
Terör örgütleri İran'a mı taşınıyor?
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e sert yanıt
Öğretmen ataması olacak mı?
