Elazığ’da yavru kedilerin yılanla oynaması kamerada

Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyünde ilginç anlar yaşandı. Mezrada dolaşan 3 kedi, yakaladıkları bir yılanla uzun süre oynadı. Kedilerin yılanla oynaması, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kedilerin yılanı yakaladıktan sonra etrafında dönerek patileriyle vurduğu, ağzına almaya çalıştığı, yılanın ise sabit durduğu anlar yer aldı.

