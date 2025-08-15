15 Ağustos 2025, Cuma

Elazığ’da yavru kedilerin yılanla oynaması kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.08.2025 11:10
Elazığ merkeze bağlı Gölardı köyünde ilginç anlar yaşandı. Mezrada dolaşan 3 kedi, yakaladıkları bir yılanla uzun süre oynadı. Kedilerin yılanla oynaması, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kedilerin yılanı yakaladıktan sonra etrafında dönerek patileriyle vurduğu, ağzına almaya çalıştığı, yılanın ise sabit durduğu anlar yer aldı.
