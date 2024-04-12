12 Nisan 2024, Cuma
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Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan Doğu Garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir grup garaj içerisinde husumetlilerini görerek tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, S.G. bacağından vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.