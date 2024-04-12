12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 16:01
Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan Doğu Garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir grup garaj içerisinde husumetlilerini görerek tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, S.G. bacağından vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Gezmek için gitti görünce şoke oldu
Gezmek için gitti görünce şoke oldu
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etti
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etti
Yayla evleri kara gömüldü!
Yayla evleri kara gömüldü!
Ayasofya’da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Ayasofya'da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Daha Fazla Video Göster