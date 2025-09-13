13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 00:12
Kaza, Palu ilçesi Hacı Yasin Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 23 K 3452 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari aracın çarptığı yayaya yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı yayaya yaralandı
Tavşanlı’da karate heyecanı
Tavşanlı'da karate heyecanı
Boz ayı ve karacaları yavrularıyla böyle görüntülendi
Boz ayı ve karacaları yavrularıyla böyle görüntülendi
Edirne’de sağanak yağış etkili oldu
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu
Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı
Lüleburgaz’da bisiklet festivali kortej ile başladı
Lüleburgaz’da bisiklet festivali kortej ile başladı
Uşak’ta 2 katlı ev ve ahır yangında küle döndü
Uşak’ta 2 katlı ev ve ahır yangında küle döndü
Ekmeğe sessiz sedasız zam!
Ekmeğe sessiz sedasız zam!
Kazada anne ve 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kazada anne ve 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Bir şehri tedirgin eden 16 yaşındaki silah hırsızı tutuklandı
Bir şehri tedirgin eden 16 yaşındaki silah hırsızı tutuklandı
13 milyonluk vurgun ortaya çıkartıldı
13 milyonluk vurgun ortaya çıkartıldı
Daha Fazla Video Göster