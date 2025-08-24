24 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2025 15:30
Güncelleme:24.08.2025 15:30
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Altınoluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında ağaçlar da zarar gördü.
Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi
Kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi
Hatay’da düğün yolunda feci kaza
Hatay'da düğün yolunda feci kaza
Gün batımı Van Gölü’nde seyirlik bir güzellik
Gün batımı Van Gölü’nde seyirlik bir güzellik
Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli’de ağaçlık alanda yangın
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın
Ağaçlık alanda yangın çıktı
Ağaçlık alanda yangın çıktı
Dünyaya nam salmış lezzet: Çubuk turşusu
Dünyaya nam salmış lezzet: Çubuk turşusu
Şehre Yakın ekibi Yusufeli Bıçakçılar Köyü’nde
Şehre Yakın ekibi Yusufeli Bıçakçılar Köyü’nde
Kaçak tütün operasyonunda 1 tutuklama
Kaçak tütün operasyonunda 1 tutuklama
Tortum’da güreşler nefes kesti
Tortum’da güreşler nefes kesti
Malatya’da otomobiller çarpıştı
Malatya'da otomobiller çarpıştı
Sokak sokak gezdi park halindeki araçlara zarar verdi
Sokak sokak gezdi park halindeki araçlara zarar verdi
Daha Fazla Video Göster