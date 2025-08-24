Elazığ’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Altınoluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar ilk müdahalelerin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ağaçlar da zarar gördü.