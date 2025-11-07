07 Kasım 2025, Cuma

Elazığ'da kayıp çocuğu 250 kişilik ekip arıyor
Elazığ’da kayıp çocuğu 250 kişilik ekip arıyor

Elazığ'da kayıp çocuğu 250 kişilik ekip arıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 13:57
Olay, önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen önceki gün öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK ve UMKE ekibi sevk edildi. Daha öncede birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda özellikle bölgede bulunan derede aramalar yoğunlaştırıldı. Bölgedeki dere baştan aşağı taranırken bir ize rastlanılmadı ve çalışmalar daha geniş bölgeye yayıldı. Bununla birlikte ekip sayısı da artırıldı. Birçok kurumun ve çevre illerin desteği ile arama çalışmalarına katılan personel sayısı 250'ye çıkartıldı.
