Elazığ’da başkomiser dehşeti: Eşini başkasıyla görünce cinayet işledi!

Elazığ’da başkomiser M.K., evinde eşini başka bir erkekle görünce dehşet saçtı. Çıkan kavganın ardından belindeki tabancayı çıkaran başkomiser, 44 yaşındaki O.Ö.’yü defalarca ateş ederek öldürdü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan başkomiser, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, M.K. hakkında adli kontrol kararı verdi.

