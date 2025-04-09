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Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 01:39
Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe içerisinde bir kişi yanına gelen 2 kişiye belinden çıkardığı silah ile ateş etti. Saldırıya uğrayan 2 şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
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