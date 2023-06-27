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Elazığ Sivrice’de 4,1 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

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Giriş: 27.06.2023 15:51
Son dakika deprem haberi…Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem şehrin Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta gerçekleşti.
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