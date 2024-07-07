El yapımı baston nasıl yapılır?

Bu hafta "Ustalar" bölümünde baston ustası Mehmet Bozkurt var. Bozkurt yaptığı bastonlara birçok ülkeye ihraç ediyor. El yapımı baston nasıl yapılıyor? Ustasından dinleyelim...

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