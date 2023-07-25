25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 'El Nino' tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

'El Nino' tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 11:19
'El Nino' veya 'La Lina' olarak adlandırılan okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olaylardaki değişkenlikler Türkiye'de de etkisini gösterdi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Erol Kesici Türkiye'nin daha kurak sürece gireceği uyarısında bulunurken en çok etkili olacağı Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine dikkat çekti.
Başkentliler musluk suyunu tüketebiliyor mu?
Başkentliler musluk suyunu tüketebiliyor mu?
Sahte dolar operasyonu
Sahte dolar operasyonu
5.5 büyüklüğündeki deprem kamerada
5.5 büyüklüğündeki deprem kamerada
’El Nino’ tehlikesi: Türkiye kavruluyor!
'El Nino' tehlikesi: Türkiye kavruluyor!
Köpekle binemezsin tartışması!
"Köpekle binemezsin" tartışması!
Adana’da korkutan deprem
Adana'da korkutan deprem
Yamaçtan kopan kaya evi yıktı geçti
Yamaçtan kopan kaya evi yıktı geçti
Bahçe kapısını kırıp içeri girdi!
Bahçe kapısını kırıp içeri girdi!
Adana’da deprem anı kamerada
Adana'da deprem anı kamerada
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
Traktörün römorkunu havuza çevirdi
İnternette tanıştı hayatı karardı!
İnternette tanıştı hayatı karardı!
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Bakan Ersoy’dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster