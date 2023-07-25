'El Nino' tehlikesi: Türkiye kavruluyor! Hangi bölgeler riskli?

'El Nino' veya 'La Lina' olarak adlandırılan okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olaylardaki değişkenlikler Türkiye'de de etkisini gösterdi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Erol Kesici Türkiye'nin daha kurak sürece gireceği uyarısında bulunurken en çok etkili olacağı Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine dikkat çekti.