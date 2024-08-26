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Ekipler Narin'e ulaşmaya çalışıyor! 8 yaşındaki kayıp kız için seferberlik

Ekipler Narin'e ulaşmaya çalışıyor! 8 yaşındaki kayıp kız için seferberlik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 19:05
Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Ekipler küçük kıza ulaşmaya çalışıyor.
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